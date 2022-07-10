Akşam Postası / 10 Temmuz 2022

İmamoğlu: Üç yılda altyapı çalışması yaptığımız noktalarda sorun yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan şiddetli yağışların yarattığı olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı: “Üç yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.”

Hatırlatma dozu için randevular açıldı

Son yaptırdığı Covid-19 aşısının üzerinden altı ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.

Hep 19 yaşında: Ali İsmail Korkmaz, öldürülmesinin 9’uncu yılında anılıyor

Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 9’uncu yılında Antakya Ekinci Mezarlığı’nda anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın açıklamasına göre anma bugün saat 18.00’de.

Sri Lanka’da protestoların yerini kutlamalar aldı

Son 70 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde olması nedeniyle aylardır süren protestoların, dün, devlet başkanının resmi konutu basılması ve başbakanın evinin yakılmasıyla ‘ivme kazandığı’ Sri Lanka’da yönetim çekilme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan KYK borcu mağdurlarına: Faizli borçları ödemeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim kredilerine gelen yüksek faizleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren mezunlara seslendi: “Ödemeyin, bir sene içinde iktidara geliyoruz.”

CHP’li Toprak’tan ‘sonbaharda döviz kıtlığı’ uyarısı: MB’nin rakamları teyit ediyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, mayıs ayı ödemeler dengesiyle sonbaharda ‘döviz kıtlığı‘ ihtimalinin yükseldiğini söyledi: “Merkez Bankası’nın bayram öncesi açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi cari açık rakamları, bu endişenin haklılığını teyit ediyor.”

Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

ODTÜ’lüler net konuştu: Mezuniyetin yeri Devrim’dir

Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra toplu mezuniyet töreni ODTÜ’de de engellendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan ‘kayyım’ Verşan Kök, ‘güvenlik’ gerekçesiyle toplu mezuniyet törenini ve geçidini iptal etti. İptalin asıl gerekçesinin okul yönetimine ve iktidara yönelik protestoların engellenmesi olduğunu belirten öğrenciler, baskılara rağmen toplu mezuniyet törenini ve geçidini Devrim Stadyumu’nda düzenlemekte kararlı.

‘Cinsel saldırı’dan yargılanan Batuhan Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi

Bir avukata ‘basit cinsel saldırıda bulunmak’tan yargılanan ‘Aykırı’ adlı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’a (35) ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.

MHP’li Karakaya’nın ‘Akşener altılı masadan ayrılacak’ iddiasına Usta’dan ‘fitne’ yanıtı

AKP’lilerle Bayramlaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masadan ayrılacağını’ iddia eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan yanıt geldi: “Altılı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız.”

İzmir’de depremzedelere yapılan konutlar kusurlu çıktı

İzmir’de iki sene önce meydana gelen deprem sonrasında, TOKİ tarafından depremzedelere para karşılığı yapılan evlerde su yalıtım sorunu olduğu ortaya çıktı.