Akşam Postası / 10 Temmuz 2022

İmamoğlu: Üç yılda altyapı çalışması yaptığımız noktalarda sorun yok
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan şiddetli yağışların yarattığı olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı: “Üç yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.”
İstanbul şiddetli yağışa teslim: 797 ihbar bildirildi
Beykoz’daki binada yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı
İstanbul’da selden etkilenenlere 3 bin TL ‘nakdi destek’
Hatırlatma dozu için randevular açıldı
Son yaptırdığı Covid-19 aşısının üzerinden altı ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.
Hep 19 yaşında: Ali İsmail Korkmaz, öldürülmesinin 9’uncu yılında anılıyor
Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 9’uncu yılında Antakya Ekinci Mezarlığı’nda anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın açıklamasına göre anma bugün saat 18.00’de.
Sri Lanka’da protestoların yerini kutlamalar aldı
Son 70 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde olması nedeniyle aylardır süren protestoların, dün, devlet başkanının resmi konutu basılması ve başbakanın evinin yakılmasıyla ‘ivme kazandığı’ Sri Lanka’da yönetim çekilme kararı aldı.
Kılıçdaroğlu’ndan KYK borcu mağdurlarına: Faizli borçları ödemeyin!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim kredilerine gelen yüksek faizleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren mezunlara seslendi: “Ödemeyin, bir sene içinde iktidara geliyoruz.”
CHP’li Toprak’tan ‘sonbaharda döviz kıtlığı’ uyarısı: MB’nin rakamları teyit ediyor
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, mayıs ayı ödemeler dengesiyle sonbaharda ‘döviz kıtlığı‘ ihtimalinin yükseldiğini söyledi: “Merkez Bankası’nın bayram öncesi açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi cari açık rakamları, bu endişenin haklılığını teyit ediyor.”
TESK’ten Bağkur’luların emekli aylıkları için ‘iyileştirme’ talebi
Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz
Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.
ODTÜ’lüler net konuştu: Mezuniyetin yeri Devrim’dir
Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra toplu mezuniyet töreni ODTÜ’de de engellendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan ‘kayyım’ Verşan Kök, ‘güvenlik’ gerekçesiyle toplu mezuniyet törenini ve geçidini iptal etti. İptalin asıl gerekçesinin okul yönetimine ve iktidara yönelik protestoların engellenmesi olduğunu belirten öğrenciler, baskılara rağmen toplu mezuniyet törenini ve geçidini Devrim Stadyumu’nda düzenlemekte kararlı.
‘Cinsel saldırı’dan yargılanan Batuhan Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi
Bir avukata ‘basit cinsel saldırıda bulunmak’tan yargılanan ‘Aykırı’ adlı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’a (35) ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.
MHP’li Karakaya’nın ‘Akşener altılı masadan ayrılacak’ iddiasına Usta’dan ‘fitne’ yanıtı
AKP’lilerle Bayramlaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masadan ayrılacağını’ iddia eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan yanıt geldi: “Altılı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız.”
AKP’liler ile MHP’liler bayramlaşmada muhalefeti çekiştirdi
İzmir’de depremzedelere yapılan konutlar kusurlu çıktı
İzmir’de iki sene önce meydana gelen deprem sonrasında, TOKİ tarafından depremzedelere para karşılığı yapılan evlerde su yalıtım sorunu olduğu ortaya çıktı.