Hep 19 yaşında: Ali İsmail Korkmaz, öldürülmesinin 9’uncu yılında anılıyor

Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 9’uncu yılında Antakya Ekinci Mezarlığı’nda anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın açıklamasına göre anma bugün saat 18.00’de.

Fotoğraf: Ali İsmail Korkmaz Vakfı/Twitter

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, 2 Haziran 2013’teki Gezi protestolarında, polisler ve eli sopalı grup tarafından uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Korkmaz, bugün öldürülmesinin 9’uncu yıl dönümünde Hatay’daki Antakya Ekinci Mezarlığı’nda saat 18.00’de anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ali İsmail’i 9. ölüm yıldönümünde anıyoruz. Ailesi ve sevenleri olarak, yarın (10 Temmuz) saat 18.00’da, Antakya Ekinci Mezarlığı’nda, Ali İsmail’i mezarı başında anacağız. Tüm sevenlerini bekleriz.”