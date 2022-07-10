‘Cinsel saldırı’dan yargılanan Batuhan Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi

Bir avukata ‘basit cinsel saldırıda bulunmak’tan yargılanan ‘Aykırı’ adlı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’a (35) ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.

Fotoğraf: Twitter

Çolak, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde ofisine gittiği kadın avukat B.K.’ya yönelik (30) ‘basit cinsel saldırıda bulunmaktan’ beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Çolak’a ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre; Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Çolak’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezası verildi. Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.

Mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve ‘sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu’ gerekçesiyle cezayı erteledi.

Göçmenleri hedef alıyordu

Sosyal medya hesabından ve yayın yönetmeni olduğu haber sitesinden göçmenlere yönelik nefret içerikli haberler yapan Çolak, bu haberlerde göçmenleri çoğu zaman ‘taciz’ iddiaları üzerinden hedef alıyordu.