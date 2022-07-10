Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Suriyeliler iki senede AB fonlamasıyla gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ‘iki senede Avrupa Birliği (AB) fonu ve Türkiye garantörlüğüyle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine döneceklerini’ söyledi.

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Bugün İstanbul’da Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu büyük bir zenginliktir” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Soylu’nun bu sözüne atıfla şunları yazdı: “700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye’nin zenginliğidir.”

Suriye’nin ‘yeniden ayağa kalkması için, evlatlarının vatanına dönmesi gerektiğini’ söyleyen CHP lideri, şöyle devam etti: “Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz iki senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlamasıyla, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurnayla gidecekler.”