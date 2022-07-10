Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz

Konya’da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Fotoğraf: AA

Müşteki avukatlarından Duygu Delibaş, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu itiraz dilekçesinde kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Kararı kabul etmediklerini belirten Delibaş, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğuna devam kararı verirken 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yalnızca bir günlük incelemeyle tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesini talep ederim.”

Konya’da 5 Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanan Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avukatlarının bir üst mahkeme olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmasının ardından Şeker, 7 Temmuz’da alınan karar sonrasında Akşehir Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti.

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