Sri Lanka’da protestoların yerini kutlamalar aldı

Son 70 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde olması nedeniyle aylardır süren protestoların, dün, devlet başkanının resmi konutu basılması ve başbakanın evinin yakılmasıyla ‘ivme kazandığı’ Sri Lanka’da yönetim çekilme kararı aldı.

Protestoların yerini kutlama gösterileri aldı.

Fotoğraf: Reuters

Yüksek enflasyon nedeniyle darboğazda olan, yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan ülkenin başkenti Colombo’da dün, ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülkenin dört bir yanından gelen binlerce gösterici bir araya gelmişti.

Göstericiler, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmış, evine girerek odalarında dolaşan protestoculardan bazıları bahçedeki havuza girmişti. Gösterilerde onlarca kişi yaralanmıştı.

Dün, yüzlerce protestocunun devlet başkanlığı sarayını basıp havuzunda yüzdüğü Rajapaksa 13 Temmuz’da görevi bırakacağını açıkladı. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa edeceğini duyurdu.

Parlamento sözcüsü, devlet başkanının ‘yetkilerinin barışçıl bir şekilde devri için’ çekilme kararı aldığını belirterek, aynı zamanda kamuoyundan ‘yasalara saygılı olmalarını’ istediğini aktardı. Başbakanın da istifa edeceği açıklandı.

Devletin tepesindeki iki ismin görevi bırakmaya ‘razı olmaları’ sonrasında protestolar yerini kutlamalara bıraktı. Kimileri sevdiklerini kucakladı, havai fişekler atıldı.