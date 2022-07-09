Krizdeki Sri Lanka’da protestocular başkanın sarayını basıp havuzunda yüzdü

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

Görüntü: BBC

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ama daha sonra kaldırılan Kolombo’da bir araya geldi.

AA’nın aktardığı Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.

Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

AFP’ye konuşan bir savunma yetkilisi Rajapaksa’nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğünü söyledi.

BBC’nin haberine göre devlet başkanın evine girerek odalarında dolaşan protestoculardan bazıları bahçedeki havuza da girdi.

Kolombo’da görevlendirilen polis ve askerler, Rajapaksa’yla Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin istifasını isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21:00’de uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.

Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Tarihinin en büyük ekonomik krizi

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi’nin çevresinde 9 Mayıs’ta toplanan göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs’ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekiliyle iki polisin de bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.