AKP’liler ile MHP’liler bayramlaşmada muhalefeti çekiştirdi

AKP’li Meliha Akyol ile MHP’li Mevlüt Karakaya başkanlığında bayramlaşan ‘cumhur ittifakı’ heyeti, ‘millet ittfakı’ hakkında çeşitli iddialarda bulundu. ‘Cumhur ittifakı’ heyetine göre ‘sahada’ millet ittifakına çeşitli tepkiler dile getirilmiş.

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Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AKP heyetiyle bayramlaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan Karakaya, ‘sahada’ konuşulduğunu öne sürdüğü çeşitli iddiaları burada da dile getirdi: “Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti’nin bu yapı içerisinde CHP’nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki‘ diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. ‘Nasıl bir iyilik olacak bu?’ Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi.”

AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise sahada vatandaşla konuştuklarında ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemlerinin olduğunu, ‘bunu da Tayyip Erdoğan’ın çözebileceğini’ söylediklerini iddia etti:

“Yine cumhurbaşkanımızın buna çare bulacağını dile getiriyorlar. Altılı masanın bir tek mottosu var: Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hiçbir konuda hiçbir fikirleri yok. Plan yok. Bizim insanımızın feraseti çok yüksektir. Anadolu insanı ariftir. Onun için insanımız bunu görüyor, biliyor. İnsanımız bunu görüyor ama cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ekonomi kurmaylarımız canla başla çalışıyor. Az önce de geçtiğimiz günlerde de gördüğümüz gibi dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak birtakım formüller hayata geçiriliyor.”