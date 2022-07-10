Toprak’tan ‘sonbaharda döviz kıtlığı’ uyarısı: MB’nin rakamları teyit ediyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, mayıs ayı ödemeler dengesiyle sonbaharda ‘döviz kıtlığı‘ ihtimalinin yükseldiğini söyledi: “Merkez Bankası’nın bayram öncesi açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi cari açık rakamları, bu endişenin haklılığını teyit ediyor.”

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CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada; mayıs ayı ödemeler dengesiyle sonbaharda ‘döviz kıtlığı’ ihtimalinin yükseldiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın bayram öncesinde açıkladığı cari açık rakamlarına dikkat çeken Toprak’ın yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

“650 bine varan üyesi ve ekonomiye katkısıyla Avrupa’nın ve dünyanın en büyük, en köklü ticaret odaları arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı, yaklaşan kış için iktidara enerji darboğazı ve doğalgaz krizi uyarısında bulundu.

İş insanlarının doğal gazın bulunup bulunamayacağı, bulunsa da parasının ödenip ödenemeyeceği endişesi yaşadıklarını ifade etti. Merkez Bankası’nın bayram öncesi açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi cari açık rakamları, bu endişenin haklılığını teyit ediyor. Beş ayda 28 milyar doları aşan, 12 ayda 30 milyar dolara yaklaşan cari açık, sonbaharda ciddi bir döviz kıtlığının, ödemeler dengesi krizinin habercisi. Oysa iktidarın açıkladığı 2022 yılı cari açık hedefi 18 milyar dolardı ve bu hedef beşinci ayda 10 milyar dolar aşıldı. Yıl sonunda 50 milyar doları aşacağını bugünden öngörebiliriz.”