MHP’li Karakaya’nın ‘Akşener altılı masadan ayrılacak’ iddiasına Usta’dan ‘fitne’ yanıtı

AKP’lilerle Bayramlaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masadan ayrılacağını’ iddia eden MHP Genel Başkanı Mevlüt Karakaya’ya İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan yanıt geldi: “Altılı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız.”

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AKP’lilerle bayramlaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan MHP Genel Başkanı Karakaya, “Sahada CHP’nin HDP’yle olan yakınlığı, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki‘ diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. ‘Nasıl bir iyilik olacak bu?’ Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi” iddiasında blunmuştu.

‘Fitne çıkarıyorlar’

MHP’li Karakaya’ya yanıtsa İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Usta’dan geldi.

Karakaya’nın ‘fitne çıkarmaya’ çalıştığını söylen Erhan Usta, Cumhuriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Cumhur İttifakı tabii 6’lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6’lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6’lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6’lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız.”