İzmir’de depremzedelere yapılan konutlar kusurlu çıktı

İzmir’de iki sene önce meydana gelen deprem sonrasında, TOKİ tarafından depremzedelere para karşılığı yapılan evlerde su yalıtım sorunu olduğu ortaya çıktı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden yaklaşık iki sene geçti.

Depremzedelere ücret karşılığında konut yapan TOKİ’nin teslim ettiği proje alanlarındaki evlerde birçok kusur olduğu ortaya çıkmıştı. Bunların ardından şimdi de su yalıtım sorunu yaşandığı öğrenildi.

BirGün’den Berkay Sağol’un haberine göre; kinci proje alanındaki apartmanların birinde zemin kat döşemesi ve kirişlerinin betonunda ayrışma oluştuğu görülürken, apartmanlardaki diğer dairelerdeyse çamaşır ve bulaşık makinaları giderlerinin olmadığı, borularda kaçak ve kapıların kırık olduğu hataları tespit edildi.

Duvarlar kabardı, zeminde su birikti

Başka bir proje alanındaki apartmanın zemin kat ve otoparkındaysa su yalıtım sorunu olduğu, bu sebeple duvarlarda kabarma, zeminde ise su birikintisi oluştuğu ortaya çıktı.

İsmini vermek istemeyen bir depremzede şunları söyledi: “Bir süredir garajda farklı zamanlarda su birikintilerinin oluştuğunu gördüm. Binayı teslim aldığımız dönemdeki yetkili kişilere sorduğumuzda bize mazgalların temiz olmadığını ve giderin otoparkta birikmesinden kaynaklanan bir problem olduğunu söylediler. Duvarlarda kabarma oldukça boya yapıp bıraktılar.”