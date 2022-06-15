İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında beş sanığa ceza

İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı için açılan davada yargılanan sanıklardan beşine, yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verildi, altı sanık beraat etti.

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İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, geçen celse bir sanık avukatının ‘reddi heyet’ talebinin, üst mahkeme olan 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini bildirdi.

Arsa sahibi Mustafa Yılmaz, son savunmasında, binanın müteahhidinin kendisi olmadığını vurguladı.

Söz alan diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını savunup beraatlerini istedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz’a 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İnşaat mühendisi Ali Özsoy’ya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan’a yedişer yıl altı ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların tutuklanmasına ise hükmetmedi.

Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi A.D., kooperatif üyesi A.Y., yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen E.İ., binanın kat karşılığı yapımını üstlenen kooperatifin de başkanlığını yapan K.K., kooperatif yöneticisi Z.Y. ile zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U.’nun beraatine hükmetti.