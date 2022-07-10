Kulis: Peker’in uyuşturucu iddialarıyla ilgili iki soruşturma açıldı; Emniyet ‘dokunmadı’

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında ismi geçenler hakkında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri hariç tutulmak üzere’ Ankara ve İstanbul başsavcılığınca iki soruşturma açıldığını fakat polisin ‘soruşturma dosyasına dokunmadığını’ söyledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı.

Peker’in açıklamalarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, eski başbakan Tansu Çiller, eski MİT Özel Harekât Dairesi başkanı Korkut Eken, Süleyman Soylu’nun kardeşi Sadık Soylu, eski başbakan Binali Yıldırım, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, daha sonra öldürülen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı, Sedat Peker, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker hakkında Ankara başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Acarer Twitter üzerinden, Ankara başsavcılığının soruşturmayı başlatarak dosyayı, incelemesi için İstanbul başsavcılığına gönderdiğini söyledi.

Buna göre Ankara başsavcılığı dosyada ‘parlementer sıfatına haiz kişileri’ ayırdı. Ancak Mehmet Ağar, Erkam Yıldırım ve Halil Falyalı’nın ‘soruşturulabilir’ olduğuna kanaat getirdi.

Acarer, İstanbul başsavcılığının dosya hakkında zaten halihazırda bir soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle ‘yetkisizlik kararı’ aldığını söyleyerek “Bu noktada bu büyük iddialar hakkında bir değil iki dosya birden olduğunu anlıyoruz” dedi.

‘Emniyettekiler 17-25 akıbetine uğrayacaklarını düşünüyor’

Gazeteci, Ankara başsavcılığının ‘dosyanın peşinden giderek’ Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yine ‘parlementerler ve Erdoğan’ı ayırarak’ iddiaları araştırıp tutanak hazırlama talimatı verdiğini söyledi.

Acarer, şöyle devam etti: “Organize Şube, 11 Nisan tarihinden beri top çeviriyor. Dosya masada kimse dokunamıyor. Çünkü dokunurlarsa iki şey olacak. HTS kayıtları, tanıklar ve belgeler iddiaları doğrulayacak. Emniyettekiler bunun sonucunda 17-25 akıbetine uğrayacaklarını ve tutuklanacaklarını düşünüyor. Hal böyle olsa da bu iddialar hakkında artık kayda geçen evraklar var. Bu önemli bir aşama sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.”

1- 💣’Geliyor gelmekte olan!’

Çok ilginç şeyler oluyor. Yargıdan Emniyete ‘Peker talimatı’: İddaları araştırın tutanak düzenleyin! Emniyet kaygılı: ‘17-25’ten beter oluruz. Hepimizi tutuklarlar’ Dosyalar emniyete yatıyor. — Erk Acarer (@eacarer) July 10, 2022

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’a konuşan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuya ilişkin şunları dedi:

“O gün İzmir Adliyesi’nde suç duyurusu yaptığımızda polisin müdahalesi ile karşılanmıştık, maalesef.

Ankara savcılığı, parlamenterler hakkındaki soruşturma yapmayıp, parlamenter olmayan şüpheliler hakkında soruşturmayla ilgili yetkisizlik kararı vererek İstanbul başsavcılığında yürüyen başka bir soruşturma dosyası ile birleştirmiştir. Bize bu yetkisizlik kararı tebliğ edildi. Ancak İstanbul başsavcılığı dosya numarası bildirilmedi. Muhtemelen Atilla Peker dosyası ile birleştirildi diye düşünüyoruz. Ancak her şeye rağmen bu önemli bir gelişmedir. Zira şimdiye kadar genellikle takipsizlikle sonuçlanan suç duyurularımız hakkında böyle bir gelişme önemli bir kazanımdır. Önemli olan suçların takipsiz, suçluların da cezasız kalmamasıdır.

Şunu da belirtelim ki, parlamenter olanların ayrı yargılama usulüne tabi olmaları onların yargılanmamaları anlamına gelmez. Ankara savcılığının bu kişiler hakkında fezleke düzenleyip meclise sunması gerekir.”

Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri 7’nci videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek şunları demişti: “Uyuşturucu satıcısıyla resmimi koymuşsun, diyorsun ki ‘Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu.’ Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım.”

Peker daha sonra şunları söylemişti:

“Kokain önceden Kolombiya’dan geliyordu. Sonra Venezüela üzerinden… Ara durak Dominik Cumhuriyeti (Peker, daha sonra Dominik’i Panama olarak düzeltti; dil sürçmesinden Dominik dediğini kaydedip Dominik Cumhuriyeti’nden ve halkından özür diledi). Yeni güzergah için Venezüela’ya kim gitti? Eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım… Ocakta gitti beş gün kaldı, şubatta dört gün kaldı.

Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs… Halil Falyalı… Tüm para trafiği burdan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan adam şu an Kıbrıs’ın sahibi… Türkiye’de 10 tane dosyası var… Neden getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Çok eski bir organizasyon bu. (Kıbrıs’ın) Uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirilmesi…

Erkan Yıldırım-Halil Falyalı… Erkan Yıldırım Kıbrıs’a gittiğinde Halil Falyalı’nın misafiridir. İlk zamanlar Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri… kumar kasetleri değil… başka… rüşvettir şeydir… Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline getirdiler. Tüm organizasyonun ağları bu şekilde… Neden kokain yakalanamıyor? Erkan Yıldırım’ın gemileriyle değil, başka gemilerle…

Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Tamamen ortasında… Erkan Yıldırım-Süleyman Soylu dostluğuna bakın… Yaaa.”