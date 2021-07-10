Akşam Postası / 10 Temmuz 2021

DSÖ’den Delta uyarısı: Salgın yavaşlamıyor

DSÖ’nün başuzmanı Soumya Swaminathan, corona virüsünün Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın salgının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söyledi.

Delta kıskacı: Avrupa’da kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Hollanda hükümeti, Covid-19 salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için önlemlerde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıkladı.

Sinovac 3’üncü fazdan yeni sonuçlar: Beş aylık takipte rakamlar ne söylüyor?

Sinovac aşısının Türkiye’deki 3’üncü faz çalışmasına dair ara sonuçların, saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan makalede yer almayan sonuçlarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Akova anlattı.

Sayılarla mRNA aşısı ve kalp iltihaplanması: Endişelenmeli miyiz?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) kalp iltihaplanmasının mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının çok nadir bir yan etkisi olduğunu vurgulayarak, aşıların faydalarının herhangi bir riskten çok daha ağır basmaya devam ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, ‘Cumhurbaşkanı adayımız’ açıklamasını ‘zamansız’ buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun kendisinden “Cumhurbaşkanı adayımız” diye bahsetmesini “Siyasi ortamı ve millet ittifakını dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” diye değerlendirdi.

Facebook’un WhatsApp başvurusuna yargıdan ret

Mahkeme, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güncellemesi için geçici tedbir kararı veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Kadıköy Anadolu’da rant endişesi bitmiyor; öğrenciler ‘kötü muamele’den şikayetçi

İstanbul’un Moda semtindeki okul binalarının deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) öğrenciler, daha önce yenilenme sürecinde herhangi bir arazi kaybının yaşanmayacağını belirten okul yönetiminin, kendilerine yeni projede 1 dönümlük arazi kaybı olacağını, buranın sokağa dönüştürüleceğini söylediğini duyurdu.

Euro 2020’de finale doğru: İngiltere ilk, İtalya ikinci şampiyonluğun peşinde

EURO 2020 finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda TSİ 22:00’de başlayacak final maçı, TRT 1’den yayınlanacak.

Z kuşağının en büyük endişesi işsizlik, cinsel taciz ve gelir dağılımı; yüzde 65’i stresli

Danışmanlık firması Deloitte’un ‘2021 Y ve Z kuşağı araştırması’ genç kuşakların en büyük endişe kaynağının işsizlik ve cinsel taciz olduğunu ortaya koydu. Gençler gelir dağılımında da büyük bir dengesizlik olduğu görüşünde.

Sağlıkçının ‘nöbet’ itirazında Yargıtay’dan emsal karar: 24 saat çalışana 4 saat mola

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti. Emsal nitelikteki kararla 24 saat esaslı çalışanlar 4 saat mola yapabilecek.

Gelecek Partisi’nden Bahçeli’ye videolu ‘serok’ göndermesi

Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Biji Serok Erdoğan” (Yaşasın Başkan Erdoğan) sloganının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini anımsattı.