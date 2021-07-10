Bir bakandan bir profesöre: Çürümüş zihniyetin temsilcisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘uçan arabalar’la ilgili sözlerine Twitter’dan yorum yapan Prof. Dr. Naci Görür’e sert sözlerle yüklendi.

Varan, dört gün önce ‘Türkiye’nin kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağını’ söylemişti.

Profesör Görür de bunun üzerine Twitter hesabından “Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz” diyerek Türkiye’nin altyapı ve insan kaynağı eksikliklerine dikkat çekmişti.

ASELSAN Sivas’ın 5’inci kuruluş yıl dönümünde konuşan Varank, Görür’e çok sert sözlerle yüklendi. Bakan, ‘yerli sanayideki atılımları bir asırdır geciktiren ‘istemezük’ zihniyetinin bugün hala canlı olduğunu’ savundu.

Teknoloji bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Devrim arabası yolda kalsın diye dört gözle bekleyenler, aynı art niyeti bugün de Türkiye’nin Otomobili için gösteriyor. Nuri Killigil’i hor görenler, görmezden gelenler, bugün de Türk mühendislerini küçümsemeye, aşağılamaya kalkıyor. Geçtiğimiz gün ‘Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız’ dedim. Adının önünde güya profesör unvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. ‘Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız’ dedi.

İHA’ları hatırlattı

Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz. O yetersiz gördüğü altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA’larımıza da ‘Motoru yerli mi?’ demişlerdi. Bugün ellerinde imkan olsa bu projeleri de durdururlar. Onlara kalsa, iktidar olduklarında gelirler ASELSAN Sivas’ın kapısına kilit vururlar, yerine heykel fabrikası açarlar. Bunların vizyonu bu kadar.

‘Özgüvenine kast edecek…’

Savunma sanayisi cirosunu 1 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkarıp ihracatı da 10 kat artırdık. Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kast edecek. Kimse kusura bakmasın, biz gençlerimizi sokakta bulmadık, böyle ideolojik yaklaşımlara sahip kişilere de gençlerimizin emeklerini, hayallerini yedirmeyiz.”