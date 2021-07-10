Bruce Lee’nin ‘uyuşturucu mektupları’ açık artırmada

Savunma sanatı ustası ve oyuncu Bruce Lee’nin uyuşturucu kullandığına dair mektupların ortaya çıktı. Mektuplarda yazılanların, ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin olarak gizemi çözeceği tahmin ediliyor.

Bruce Lee’nin oynadığı Ejder Kalesi filminden bir sahne. Fotoğraf: Wikipedia

32 yaşında hayatını kaybeden Çin kökenli ABD’li oyuncu Lee’nin ölümüyle ilgili olarak çeşitli komplo teorileri ortaya atılmıştı. Lee’nin oğlu Brandon Lee de bir film çekimi sırasında trajik şekilde hayatını kaybetmiş ve ‘Lee ailesi laneti’ diye anılan komplo teorisi konuşulmaya başlanmıştı.

ABD’deki müzayede evi Heritage Auctions, mektuplar için 160 bin sterline (yaklaşık 1.9 milyon liraya) açık artırmaya çıkacak mektuplar için “Bruce Lee en etkili dövüş sanatçısı ve bu mektuplar onun çok önemli bir sırrı sakladığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

‘Rolüme yardımcı olacak’

Mektuplarda Bruce Lee ile eşi Linda Lee’nin oyuncu Robert Baker’dan uyuşturucu talep ettiği belirtildi.

Mektupta ‘cehennem gibi sarhoş’ olduğunu belirten Bruce Lee, kokainin rolüne girmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Baker da ABD’den Bruce Lee’ye uyuşturucu gönderiyor.

Ayrıca, Bruce Lee 1973’te Hong Kong’da ‘Ejder Kalesi’ni çekerken, eşi Linda onun adına uyuşturucu istemek için Baker’a mektup yazıyor. Linda Lee mektubunda “Bruce için endişelenme, aşırıya kaçmıyor” diyor.

Ancak mektuptan bir ay sonra Bruce Lee beynindeki şişlik nedeniyle bayılmış, 20 Temmuz 1973 tarihinde de yatağında ölü bulunmuştu.

Ölümünden önce ‘beyin ödemi’ teşhisi koyulan oyuncu, beyin şişmesinden hayatını kaybetmiş ancak buna neyin sebep olduğu öğrenilememişti.

Ejder Kalesi filmiyle ünü zirveye ulaşan yıldız, birçok dövüş sanatını birleştirdiği Jeet Kune Do özgün dövüş stilinin de yaratıcısıydı.