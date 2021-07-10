Delta kıskacı: Avrupa’da kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Hollanda hükümeti, Covid-19 salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için önlemlerde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıkladı. Birçok ülkede Delta varyantı nedeniyle meydana gelen artışlar, kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Fotoğraf: Reuters

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı 100’ü aşkın ülkede görüldü. Varyantın diğer corona virüsü varyantlarından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Delta varyantına dikkat çeken DSÖ de salgının yavaşlamadığı uyarısında bulunmuştu.

Önlemler geri geldi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, artan vaka sayıları ve yeni tedbirleri duyurarak, bunların 13 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar mesafe kuralına göre müşteri alabilecek ve gece yarısı ile sabah 06:00 arasında kapalı olacak. Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak.

Bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak. Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi 40 saatten 24 saate indirilecek. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mesafe kuralına göre müşteri kabul edecek.

Rutte, bazı önlemlerin geri getirilmesine ilişkin “İstemesek de gerekli” dedi.

Yunanistan’da kısıtlamalar

Vaka sayısının 2 bin sınırını aştığı Yunanistan ise ülkede delta varyantının turizm sezonunu sıkıntıya sokmasından endişeli. Yunanistan’da Pazartesi gününden itibaren Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar yeniden korona kurallarına tabi oldu. Yunanistan hükümeti özellikle Girit Adası’nda görülen Delta varyantı vakalarının önünü kesmeye çalışıyor.

Almanya İspanya’yı riskli ilan etti

Açık alanlarda maske yasağının 26 Haziran itibariyle kalktığı İspanya’da ise gece kulüplerinin kapatılması tartışılmaya başladı. Vaka sayılarında artışın yaşandığı ülke, ‘turizm için güvenliyiz’ açıklaması yapsa da Almanya tarafından risk bölgesi ilan edildi.

Öte yandan Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının üç gün üst üste arttığı bildirildi.

Britanya’da vaka sayısı 35 binin üstünde

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 19 Temmuz’da ülkedeki kısıtlamaların kalkacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar ise sürüyor. Vaka sayısının günlük 35 bin bandını aştığı ülkede Delta varyantı yayılmaya devam ediyor. 12 ülkeden bilim insanları, saygın tıp dergisi Lancet’te yayınladıkları bir mektupla, Britanya’da hükümetin kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik planını eleştirdi.

Fransa’dan ‘Delta yazı mahvedebilir’ uyarısı

Fransız hükümet sözcüsü pazartesi günkü açıklamasında, virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının yayılması nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar Covid-19 vakalarında yeni artış görülebileceğini söylemiş ve ‘yaz ayları mahvolabilir’ uyarısını yapmıştı.

‘Avrupa’da ne oluyorsa bir ay sonra bizde’

Hürriyet’e konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise, “Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa’da ne oluyorsa bir ay sonra bizde de oluyor” uyarısını yaptı.

Balık, bu noktada, şu anda Britanya gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi ve “Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu. Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor” diye ekledi.