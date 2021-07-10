Futbol tutkunu İngiliz çiftin düğünü EURO 2020 finaline denk gelirse…

Britanya’da futbol tutkunu bir çift düğünleri İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finaline denk gelince çareyi mekana ekran kurmakta buldu.
İkisi de 27 yaşında olan Lois Gardner ve Tom Farnie yaklaşık 1,5 yıl önce düğünlerini 11 Temmuz 2021’de yapmaya karar vermişti. Ancak tarih yaklaşınca ‘büyük günleri’nin başka bir büyük günle çakıştığı ortaya çıktı. İngiltere’nin oynayacağı EURO 2020 finali…
Çiftin yarınki düğünleri için planı dans pistine ekran kurup maç izlemek. Düğün mekanın başka bir bölümünde maç izlemek istemeyen davetliler için eğlence alanı olacak.
Çift isteyen davetlilerine forma giymeleri ve bayraklarını getirmelerini söyledi. Damadın forması hazır, gelinin ise gelinliğine bayrak eklemesi yapılmış.
Yenilseler de buraya kadar geldikleri için takımlarıyla gurur duyduğunu anlatan çift yine de umutlu konuşuyor: “Hayatımızın en büyük günü sandığımızdan da büyük olabilir.”