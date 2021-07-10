Euro 2020’de finale doğru: İngiltere ilk, İtalya ikinci şampiyonluğun peşinde

EURO 2020 finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda TSİ 22:00’de başlayacak final maçı, TRT 1’den yayınlanacak.

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İki takım da EURO 2020 finaline namağlup gelmeyi başardı. Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Dünya Kupası’nı dört kez kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968’de elde etti. İtalya final maçını kazanırsa 53 yıllık kupa özlemini bitirmiş olacak. İtalyanlar 2000 ve 2012’deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamadı.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere ise turnuvada daha önce 1968 ve 1996’da yarı final oynadı. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngilizler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ise ilk kez final maçına çıkacak.

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle beraber 28 kez karşılaşmış olacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere sekiz galibiyet aldı, dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasındaki son maç da berabere bitti.

Takımlar finale nasıl geldi?

İtalya, A Grubu’nda Türkiye ve İsviçre’yi 3-0, Galler’i de 1-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Son 16 turunda Avusturya’yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen ‘Gök Mavililer’, çeyrek finalde Belçika’yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya’ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu’nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya’yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya’yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna’yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.