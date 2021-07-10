Çoğu Ege ve Akdeniz’deki yüzlerce dönüm arazi ve tesis için özelleştirme kararı

Kamu kurumlarına ait çoğu Ege ve Akdeniz sahillerindeki araziler üstünde kurulu 18 eğitim kampı ve sosyal tesis özelleştirme kapsamına alındı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararına göre Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve İstanbul Boğazı’nda yer alan yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alan Özelleştirme İdaresi’ne devredildi.

Karara göre bahsedilen arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Özelleştirme kapsamında alınan arazilerin listesi şöyle:

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların);