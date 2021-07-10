Uzungöl’e 1000 araçlık otopark: ‘Doğal yapıya zarar vermeyecek’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turistik Uzungöl’de yerin altında 1000 araçlık otopark inşa edileceğini duyurdu.

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Uzungöl Turizm Merkezi’ne ziyaretinde gazetecilere konuşan Kurum, Uzungöl’de otopark sıkıntısına çözüm getirileceğini ifade etti.

Bölgede yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşılabildiğini, yoğun sezonda da otopark sıkıntısı yaşandığını aktaran bakan, Uzungöl’de bakanlık ile belediyenin arazi takası yaptığını kaydetti.

Kurum şu bilgileri verdi: “TOKİ eliyle ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri 1000 araç kapasiteli, yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz. Bu projemiz tamamen yerin altında, doğal yapıya uygun, doğal yapıya hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Turistlerimizin, vatandaşlarımızın araçlarını oraya bırakacakları ve şehrin içindeki bu araç kirliliğini ortadan kaldıracak bir proje olacaktır. Bu da projemizin bir etabı olarak gerek buradaki çevre düzenlemesi ve buradaki yapıların kaldırılarak burayı aslına uygun hale getirme işi, gerekse otopark işiyle birlikte bu yılsonu itibarıyla 150 milyon lirayı bulan bir yatırımı gerçekleştiriyor olacağız. Önümüzdeki sezon inşallah bu yapıların kaldırılmış olduğu, otoparkımızın inşallah hizmet verdiği ve gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçireceğiz.”

Bakan, Rize’nin ünlü Ayder yaylasında da ‘doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde, tamamen yerin altında’ otopark inşaatına başlandığını kaydetti.