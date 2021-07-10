Sağlıkçının ‘nöbet’ itirazında Yargıtay’dan emsal karar: 24 saat çalışana 4 saat mola

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti. Emsal nitelikteki kararla 24 saat esaslı çalışanlar 4 saat mola yapabilecek.

24 saat esaslı çalışmaya en çok sağlık kurumlarında rastlanıyor. (Fotoğraf: AA)

Karara giden yol, özel bir hastanede çalışan tıbbi sekreterin acilde nöbetçi olarak çalıştırılma koşullarının düzeltilmesi ve olumsuz şartların değiştirilmesine yönelik talebi sonucunda açıldı.



Tüm girişimlerine rağmen hastane yönetimi, çalışma koşullarını iyileştirmeyince tıbbi sekreter genç kadın, normal çalışma saatleri 08:00-16:00 olmasına rağmen acil bölüm sekreterliğinde 24 saatlik nöbetler şeklinde çalışıldığını, nöbetlerden kaynaklı fazla çalışmaların karşılığının da ödenmediğini ve iş sözleşmesinin çalışma şartlarının düzeltilmemesi sebebi ile haklı olarak iş sözleşmesini feshetti.

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan tıbbi sekreter, kıdem tazminatı ile fazla çalışma alacağının davalı hastaneden tahsilini talep etti.

İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin davacı tarafından haklı sebeple feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi. Ancak davalı hastane yönetimi, kararı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.

Emsal niteliğinde

Yeniden yargılamada mahkeme ilk kararında direndi. Davalı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içinde gideremediğinin anlaşılması halinde uygun ve ölçülü olan işçinin uyku ihtiyacını gideremediği 24 saat esaslı çalışmada yemek ve sair ihtiyaçları nedeniyle 4 saat ara dinlenme yaptığının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.