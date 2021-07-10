Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gelecek Partisi’nden Bahçeli’ye videolu ‘serok’ göndermesi

Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Biji Serok Erdoğan” (Yaşasın Başkan Erdoğan) sloganının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini anımsattı.

Erdoğan, dün Diyarbakır’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldığında partililer tarafından “Biji Serok Erdoğan” sloganı atıldı.


Genel başkanlığını AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Gelecek Partisi de Davutoğlu için yıllar önce aynı slogan atıldığında tepki gösteren Bahçeli’nin sessizliğine dikkat çektiği bir video hazırladı.

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.