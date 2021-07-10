Gelecek Partisi’nden Bahçeli’ye videolu ‘serok’ göndermesi

Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Biji Serok Erdoğan” (Yaşasın Başkan Erdoğan) sloganının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini anımsattı.
Erdoğan, dün Diyarbakır’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldığında partililer tarafından “Biji Serok Erdoğan” sloganı atıldı.
Genel başkanlığını AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Gelecek Partisi de Davutoğlu için yıllar önce aynı slogan atıldığında tepki gösteren Bahçeli’nin sessizliğine dikkat çektiği bir video hazırladı.