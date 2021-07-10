Tokalaşarak kurban pazarlığına yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarından tokalaşarak pazarlık yapmaya yasak getirdi. Bu yıl, satış ve kesim yerlerine ilişkin başka tedbirler de var.

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Kurban Bayramı bu yıl, 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor.

Covid-19 nedeniyle bu yıl kurban pazarlarına kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanlar alınmayacak.

Ayrıca uzun tokalaşmalarla yapılan sıkı fiyat pazarlıkları da bakanlık engeline takıldı. Pazarlarda ayrıca uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak ve çadırlar arasında en az 2 metre olacak.

Tedbirler arasında, kurban pazarlarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, uyarı afişlerinin bulunması ve satıcıların sürekli maske takması zorunluluğu da var.

Kesim alanlarına da toplu girişlerin engellenmesi için kesimlerin randevu ile yapılması planlanıyor.

Cadde ve sokaklarda kesim yapmak bu yıl da yasak.