Diken

Yaramazlara biraz batar!

Facebook’un WhatsApp başvurusuna yargıdan ret

Mahkeme, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güncellemesi için geçici tedbir kararı veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

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Rekabet Kurulu, sosyal medya platformu Facebook’un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasının daha fazla veri paylaşımını içeren ve zorunlu tutulan güncellemesi için 11 Ocak’ta geçici tedbir kararı almıştı. Bunun üzerime WhatsApp güncellemesi ertelenmiş, daha sonra ise hayata geçirilmemişti.


Facebook, geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ise 7 Temmuz’daki kararında başvuruyu reddetti.

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.