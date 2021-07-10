Facebook’un WhatsApp başvurusuna yargıdan ret

Mahkeme, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güncellemesi için geçici tedbir kararı veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
Rekabet Kurulu, sosyal medya platformu Facebook’un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasının daha fazla veri paylaşımını içeren ve zorunlu tutulan güncellemesi için 11 Ocak’ta geçici tedbir kararı almıştı. Bunun üzerime WhatsApp güncellemesi ertelenmiş, daha sonra ise hayata geçirilmemişti.
Facebook, geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ise 7 Temmuz’daki kararında başvuruyu reddetti.