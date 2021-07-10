Ev kurmanın maliyeti üç yılda iki katına yükseldi

Türkiye’de pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Yeni ev kurmak için alışverişe çıkanlar ise enflasyon ve kur etkisini gerçek anlamda hissetti. Son üç yılda ev araç gereç ve eşyalarındaki fiyat artışları gerçekten cep yakar cinsten.

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BloombergHT tarafından hazırlanan haberde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aylık fiyat verileri kullanıldı.

Sepete göre, ev kurmanın bedeli 2018’in haziran ayında 32 bin 493 lira iken, 2021’in haziran ayında 64 bin 896 liraya çıktı.

Bu, 2021 yılında evlenen bir çiftin, üç yıl önce evlenen bir çifte göre cebinden iki kata yakın para çıktığını, yani fiyatların yüzde 100 arttığını gösteriyor. Ancak TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyat endeksindeki artış yüzde 53,71.

Üç yıl içerisinde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 242 fiyat artışıyla set üstü ocak olurken, ikinci ürün yüzde 200 artışla porselen ev eşyası oldu.

2021 haziran ayında sepetteki en büyük gider kalemi 8 bin 485 lira ile bilgisayar olurken ikinci sırada 8 bin 343 lira ile oturma odası takımı geldi.

Evlenme oranları da etkilendi

Yeni ev kurmanın maliyetinin bu kadar yükselmesi, evlenme oranları üzerinde de etkili oluyor. Kaba evlenme hızı 2020 yılında 2010’dan beri en düşük seviyeye gerilerken evlilik sayıları da 10 yılın en düşüğüne indi. Kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak kaydedildi. 2019 yılında bu oran 6,57’ydi.

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.