Akşam Postası / 10 Mayıs 2023

Akşener cinsiyetçi pankarta öfkelendi: O mutfakta arılar çalışıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitinginde açılan cinsiyetçi pankarta tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan korku içinde her tarafa saldırıyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki mitinge saldırıya benzer olayların meydana gelebileceğini söyleyerek “Erdoğan korku içinde her tarafa saldırıyor” dedi.

İçişleri’nin ‘seçim takip sistemi’ YSK’dan ikinci kez döndü

İçişleri Bakanlığı’nın seçim verilerini kaydetmek için oluşturduğu ‘paralel seçim takip sistemi’ Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) ikinci kez döndü.

Mansur Yavaş, ‘terör’ diyen Erdoğan’a teklifini hatırlattı

Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde üç kez TBMM’ye ‘terör örgütü kurucuları’nın yararlanacağı bir ‘pişmanlık yasası‘ sunduğunu söyledi.

AKP’liler de duysun: Kurtulmuş’tan tehlikeli çıkışlara fren

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e bastı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurguladı.

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Ahmet Türk: İktidar gideceğini görüyor, İmralı’ya heyet gönderiyor

HDP’li eski Mardin belediye eş başkanı Ahmet Türk, “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor” dedi.

MB ‘coştu’: Swap hariç net rezerv eksi 68,4 milyar dolar

Son aydaki döviz satışlarının ardından Merkez Bankası’nın (MB) swaplar dışındaki net rezerv seviyesi eksi 68,4 milyar dolara indi.

Ekonomist Ash, Güney Afrika Randı/TL grafiğini paylaştı: Erdoğan’a güvenin kaybı

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Türk Lirası’nın Güney Afrika Randı karşısındaki değer kaybını gösteren grafiği ”Erdoğan’ın piyasanın güvenini nasıl kaybettiğini gösteriyor” notuyla paylaştı.

Hollanda: Türkiye seçim gerilimini ihraç ediyor

Hollanda hükümeti, Türkiye’yi ‘seçim gerilimini ülkeye ihraç etmek’le suçladı.

Nebati’ye göre cari açık ‘bitmiş’: Kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022’de 49 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açığın kapatıldığını söyledi. Cari açık son verilere göre 55 milyar dolar seviyesine çıkmıştı.

Rusya, Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

Rusya’nın Türkiye’nin 600 milyon dolarlık doğalgaz borcunu 2024’e ertelediği bildirildi.

Saadet Partisi’nden animasyon: Görevimiz ilk tur

Saadet Partisi, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı ‘Bay Kemal: Görevimiz ilk tur’ başlıklı bir animasyon yayınladı.