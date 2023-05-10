YSK siyah noktalı zarflar hakkında karar verdi: Geçerli sayılır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışındaki oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah noktalı zarfların geçerli olacağına karar verdi.

Görsel: Twitter

Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan dışında verilecek oyun, siyah nokta olduğu gerekçesiyle iptal edilebileceği endişesi ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK’nın konuya dair kararını paylaştı. Öztürk, YSK’nın görüş isteklerine 298 Sayılı Kanun’un 98’inci ve 101’inci madde hükümleri açık olduğundan görüş verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğini aktardı.

İlgili maddeler, özel olarak konulmayan bir işaret olan bu noktanın oyu geçersiz kılmayacağını anlatıyor.