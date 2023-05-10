Kılıçdaroğlu: Erdoğan korku içinde her tarafa saldırıyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki mitinge saldırıya benzer olayların meydana gelebileceğini söyleyerek “Erdoğan korku içinde her tarafa saldırıyor” dedi.

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İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.

Millet ittifakı ‘itidal’ çağrısında bulunurken, iktidar cenahı saldırıdan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu. Tepkiler sonrası gözaltılar arasında bir uzman çavuşun da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, ‘büyük ihtimalle’ benzer olayların gerçekleşebileceğini söyleyerek şunları dedi: “Erdoğan artık ülkeyi yönetme kapasitesini kaybetmiş. Seçimi kaybedeceğini biliyor, o korku içinde her tarafa saldırıyor, ‘Acaba bir şey yapabilir miyiz?’ diye. Yapamazsın kardeşim, bitti artık. Yeni bir dönem başlayacak Türkiye’de.”

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Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki olayda asıl faillerin yakalanmasını istediklerini belirterek “Onları alana süren, çocuklara taş attıran failleri istiyoruz” dedi.