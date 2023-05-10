Ekonomist Ash, Güney Afrika Randı/TL grafiğini paylaştı: Erdoğan’a güvenin kaybı

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Türk Lirası’nın Güney Afrika Randı karşısındaki değer kaybını gösteren grafiği ”Erdoğan’ın piyasanın güvenini nasıl kaybettiğini gösteriyor” notuyla paylaştı.

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İktidarın politikaları nedeniyle, TL son senelerde rekor değer kaybına uğradı. 2021’de dünyanın en çok değer kaybeden para birimi TL, 2022’yi de yüzde 30 değer kaybıyla tamamlamıştı.

TL karşısında değer kazanan para birimlerinden birisi de Güney Afrika Randı. Güney Afrika Randı, TL karşısında son beş yılda yüzde 198 değer kazandı. Son 10 yıldaysa bu kazanç yüzde 364’e kadar çıkıyor.

Bluebay Varlık Yönetimi Şirketi analisti Timothy Ash, TL’nin Güney Afrika Randı karşısında değer kaybettiği grafiği paylaşarak “Hala en beğendiğim grafiklerden. Erdoğan’ın piyasanın güvenini kazanıp sonra da nasıl kaybettiğini gösteriyor” dedi.