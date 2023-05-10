Hollanda: Türkiye seçim gerilimini ihraç ediyor

Hollanda hükümeti, Türkiye’yi ‘seçim gerilimini ülkeye ihraç etmek’le suçladı.

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işleminin sona ermesine kısa bir süre kala kavga çıkmıştı.

Amsterdam polisi, olağanüstü durum ilan ederek olay mahaline çevik kuvvet ekipleri sevk etmişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Hollanda Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, sandık başında çıkan olaylara ilişkin parlamentoya bilgi verdi.

300 kişinin kavgaya karıştığını ve resmi soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Hollandalı bakan, daha fazla ayrıntı vermedi.

‘Kavga kültürünün Hollanda’ya göre olmadığını’ söyleyen van Gennip, “Sandıkta şiddet ve gözdağı kabul edilemez” dedi.

Bakan van Gennip, ‘Türkiye seçimlerinin çok gergin bir ortamda geçtiğini ve bu gerilimin Hollanda’ya ihraç edildiğini’ anlattı.

Hollandalı bakan, gerilimlerin şiddet ve yıldırma olmaksızın, yasalara saygı çerçevesinde ‘Hollanda usulü’ ifade edilmesini istedi.

Osmanlı Ocağı iddiası

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili VVD Milletvekili Bente Becker, Türkiye kökenli Hollandalıların ‘çok uzun süredir ve çok sık olarak Erdoğan rejimi tarafından etkilendiğini ve sindirildiğini’ öne sürdü.

Becker, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocağı üyelerinin kavgaya karıştığı iddiasına atıfla konuştu.

İktidar partisi milletvekili, “Olaylarda AKP’nin militan şubesine bağlı kişilerin yer aldığına dair işaretler var. Bu kesinlikle mümkün olmamalı” diye konuştu.

Hollandalı seçmenin neredeyse yarısı sandığa gitmedi

Hollanda’da 7 Mayıs Pazar akşamı sona eren oy verme işlemi, 29 Nisan’dan itibaren Amsterdam, Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde kurulan sandıklarda düzenlendi.

Yaklaşık 287 bin Türkiyeli seçmenin bulunduğu Hollanda’da, 146 bin 149 kişi oy kullandı.

Katılım oranı, 2018’deki seçimlere göre yüzde 4,3 artarak yüzde 50,96 olarak kaydedildi.

Bir önceki seçimlerde kayıtlı 260 bin seçmenden 121 bin 584’ü sandığa gitmişti.