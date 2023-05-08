Amsterdam’da oy verme işlemi olaylı bitti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işleminin sona ermesine kısa bir süre kala olay çıktı.

Amsterdam polisi olağanüstü durum ilan ederken oy verme işleminin gerçekleştiği RAI Fuar ve Kongre Merkezi’ne polis helikopteri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Hollanda’nın Lahey, Deventer ve Amsterdam şehirlerinde oy verme işlemi, pazar akşamı yerel saatle 21:00’de sona erdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre sandıkların kapanmasına kısa bir düre kala, cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında kavga çıktı.

Oy verme işleminin yapıldığı RAI Fuar ve Kongre Merkezi sözcüsü, kavganın, sandık başında görevli iki siyasi partinin temsilcileri arasında yaşandığını söyledi.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a konuşan bir tanık, son günlerde RAI’deki oy verme işlemleri sırasında gerginlikler olduğunu, ancak durumun oy verme işleminin son saatlerinde kontrolden çıktığını söyledi.

Amsterdam polis sözcüsüyse, oy verme işleminin yapıldığı alanda ‘büyük bir olay’ yaşandığını söyledi.

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu yetkilileri, olaylarla ilgili açıklama yapmayacaklarını söylerken sandık başında görevli yaklaşık 100 kişinin, olayın ardından hala RAI’de kaldığı ve oy sandıkları ile pusulaları güvence altına aldıkları belirtildi.

Oy sandıkları, Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından, güvenli bir yere götürüldü.

Hollanda’da kullanılan oy pusulaları, 14 Mayıs’tan önce Türkiye’ye gönderilecek.

Hollanda’da yaklaşık 260 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oy kullanma hakkı bulunuyor.

Hollandalı düşünce kuruluşu Clingendael Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Hollanda’daki Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 56 civarında.