Boğaziçi’nde amirlerden personele ‘rüşvet’: AKP’li sendikaya geç, şube müdürlüğünü kap

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki idari amirler, bazı personele AKP’li Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi karşılığında şube müdürlüğü teklif ediyor. Eğitim-Bir-Sen’e üye olmayan çalışanlar da telefonla aranarak üye yapılmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Naci İnci yönetimi, okuldaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Akademisyenleri çeşitli bahanelerle okuldan uzaklaştıran yönetim, adrese teslim ilanlarla ‘tanıdık’ kişileri işe alıyor.

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Yönetim, kadrolaşmasını personel üzerinden de yürütüyor. Yazılı ve sözlü sınavlarda tüm soruları bilenler işe alınmazken idarecilerin akrabaları, hükümete ve okul yönetimine yakın isimler işe alınıyor.

Okulun idarecileri ayrıca, çalışanları AKP’li Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi için baskı uyguluyor.

Personel alım komisyonunda bulunan ve göreve başlamaya hak kazanan personel hakkında yetkili kişi olan genel sekreter yardımcılarından Mustafa Candan, işe yeni başlayan personele, rutin işe giriş evrakıyla birlikte AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen’in üyelik formunu imzalatarak personelin Eğitim-Bir-Sen’e üye olmasını sağlamıştı. Üye formu, işe giriş belgelerinin arasına ‘rutin bir form’ diyerek eklenmişti.

Candan bir süredir, personeli odasına çağırarak Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi için baskı uyguluyor. Özellikle güvencesi olmayan sözleşmeli personel üzerinde baskısını sürdüren Candan, Eğitim-Bir-Sen’e geçmeyi reddeden personele mobbing uyguluyor, personeller hakkında çeşitli nedenlerle soruşturma açılıyor.

Personelin Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi için ‘ikna etme’ çalışmalarına yenileri eklendi.

Eğitim-Bir-Sen’e üye olmayan personeller tek tek telefonla aranırken bazı personellere de Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi durumunda şube müdürlüğü teklif edildi.

Çalışanlar tek tek aranıyor

Diken’in edindiği bilgiye göre Candan personel daire başkanlığından çalışanların telefon numarasını ve hangi sendikaya üye olduğunun bilgisini edindi. Candan çalışanları arayarak Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi yönünde baskı uyguluyor. Bazı çalışanları da telefonla arayarak ofisine çağırıyor ve aynı baskıyı burada uyguluyor.

Eğitim-Bir-Sen’den istifa eden çalışanlara da ‘özel markaj’ yapılıyor. Normalde, bir üye sendikadan istifa ettiğinde okulun sendika temsilcisi bunu bir ay sonra öğrenebiliyor. Ancak okulun idarecileri istifaları öğrenebildiği için bunları okulun Eğitim-Bir-Sen temsilcisine iletiyor.

Ayrıca, Eğitim-Bir-Sen’in rakibi Eğitim-Sen’e üye olan çalışanlar disiplin şube müdürlüğü tarafından telefonla aranıyor. Çalışanlara “Kendi isteğinizle mi Eğitim-Sen’e üye oldunuz’ diye soruluyor.

Üyelik karşılığı şube müdürlüğü

Bunun haricinde Candan, bilgi işlem daire başkanı ve yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz ve personel daire başkanı Akkız Duman bazı personellere Eğitim-Bir-Sen’e geçmesi durumunda şube müdürlüğü vereceğini söylüyor.

Yöneticilerin bu yönde faaliyet göstermesi, çalışanların herhangi bir sendikaya geçmesi veya istifa etmesine zorlamak yasalara göre suç.

Amaç yetkili sendika olmak

Eğitim-Sen, üniversitede yetkili sendika ve şu anki üye sayısı Eğitim-Bir-Sen’den daha fazla.

En çok üyeye sahip sendika, yetkili sendika oluyor. Hangi sendikanın yetkili olacağı da her yıl 15 Mayıs’ta belirleniyor.

Eğitim-Bir-Sen’in üye sayısı daha az olduğu için de özellikle son dönemde epey saldırgan bir tutum izliyor.