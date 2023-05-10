Arınç ‘Ali Yeşildağ’ın iddiaları araştırılsın’ dedi: Mahkeme haberi engelledi

‘AKP’nin özgün ağırlığı’ Bülent Arınç’ın, Ali Yeşildağ’ın iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği habere engel getirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın ‘Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığını’ iddia etmişti.
Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Gazete Duvar’dan Can Bursalı’ya konuşmuş ve Yeşildağ ile benzer yolsuzluk iddialarında bulunan Muhammed Yakut gibi isimlerin dediklerinin yargı tarafından araştırılması gerektiğini söylemişti.
Gazete Duvar’ın haberine göre Küçükçekmece 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu haber hakkında erişime engelleme kararı aldı.
Demirtaş: Tek ihaleden 1 milyar dolar cebe indiren adam din pazarlıyor
Akşener’den Erdoğan’a: Havaalanı ihalesinden 1 milyar dolar cebine girmiş
- Çok okunanKılıçdaroğlu: Karşımızdakiler gözü kararttı, ilk turda bitirelim
- Çok okunanNebati’ye göre cari açık ‘bitmiş’: Kapattık
- Çok okunanKaftancıoğlu: İki seçim arası bu topluma iyi gelmez
- Çok okunanBoğaziçi’nde amirlerden personele ‘rüşvet’: AKP’li sendikaya geç, şube müdürlüğünü kap
- Çok okunanDiken derledi: Bugüne kadarki anketler ne diyor?
- Çok okunanMB ‘coştu’: Swap hariç net rezerv eksi 68,4 milyar dolar