Arınç ‘Ali Yeşildağ’ın iddiaları araştırılsın’ dedi: Mahkeme haberi engelledi

‘AKP’nin özgün ağırlığı’ Bülent Arınç’ın, Ali Yeşildağ’ın iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği habere engel getirildi.

Bülent Arınç. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın ‘Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığını’ iddia etmişti.

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Gazete Duvar’dan Can Bursalı’ya konuşmuş ve Yeşildağ ile benzer yolsuzluk iddialarında bulunan Muhammed Yakut gibi isimlerin dediklerinin yargı tarafından araştırılması gerektiğini söylemişti.

Gazete Duvar’ın haberine göre Küçükçekmece 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu haber hakkında erişime engelleme kararı aldı.