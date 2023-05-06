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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Erdoğan’a: Havaalanı ihalesinden 1 milyar dolar cebine girmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Antalya Havaalanı işletmesinden ‘cebe 1 milyar dolar indirdiği’ iddiasını gündeme getirdi.

Akşener, millet ittifakının Maltepe’deki Büyük İstanbul Mitinginde konuştu.


Akşener, yeraltı dünyasından tanınan ve Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın tartışılan iddiasından söz etti.

Akşener’in ifadeleri şöyle:

“Dün, sizin en yakın aile dostunuz, seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette nasıl hırsızlık yapıldığı anlatılıyor.

Diyor ki Ali Yeşildağ, 2007 yılında Antalya Havaalanı’nın işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar dolar veriyor, o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. İhale yakınlardan birine 3 milyar dolara veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor.

Bu iddia, Recep bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor.

Recep bey, Recep bey, hazır kaset orda! Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Bize iftira atmak yerine bir sorgula. Bu 1 milyar dolar Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.”

On binler ‘Büyük İstanbul Mitingi’ için Maltepe’ye aktı

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Akşam Postası / 6 Mayıs 2023

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