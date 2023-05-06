On binler ‘Büyük İstanbul Mitingi’ için Maltepe’ye aktı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak liderlerinin katılacağı ‘Büyük İstanbul Mitingi’ için Maltepe alanı saatler öncesinden dolmaya başladı.

Fotoğraf: ANKA

Mitinge Kılıçdaroğlu’yla beraber İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Fotoğraflar: Diken

Saat 17.30’da başlaması beklenen mitinge İstanbullular saatler öncesinden gelmeye başladı.

Milllet ittifakının İstanbul mitinginin başlamasına dakikalar kala Maltepe pic.twitter.com/En9tkJFnxn — Diken (@DikenComTr) May 6, 2023

Güncellenecek…