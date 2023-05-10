Rusya, Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

Rusya’nın Türkiye’nin 600 milyon dolarlık doğalgaz borcunu 2024’e ertelediği bildirildi.

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Aralık 2022’de Bloomberg’e bilgi veren bir Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yetkilisi, Türkiye’nin yüksek enerji fiyatlarına dayanan ekonomik zararı azaltma çalışmalarında Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e ertelemesini istediğini söylemişti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de geçen hafta doğalgaz için Rusya’ya yapılacak ödemelerin ertelenmesi için müzakerelerin yürütüldüğünü itiraf etmişti.

Reuters’ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre seçime kısa süre kalan 600 milyon dolarlık borç 2024’e ertelendi. Kaynaklar, bu miktarın 4 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

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İktidar seçimlere çok az bir süre kala dövizdeki hareketlenmeyi durdurabilmek için son bir ayda 50 milyar dolarlık ‘arka kapı’ satışı yaptı. Bu nedenle swap hariç net rezervler eksi 69 milyar dolara dayanmış durumda.