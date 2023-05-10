Mansur Yavaş, ‘terör’ diyen Erdoğan’a teklifini hatırlattı

Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde üç kez TBMM’ye ‘terör örgütü kurucuları’nın yararlanacağı bir ‘pişmanlık yasası‘ sunduğunu söyledi.

Erdoğan’ın muhalefete yönelik ‘terör’ suçlamalarına yanıt veren Yavaş, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüştüğü iddialarına değindi.

Mansur Yavaş. (AA)

HDP’li eski Mardin belediye eş başkanı Ahmet Türk, “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor” demişti.

Çanakkale’de konuşan Yavaş, Türk’ün bu açıklamalarına da değinerek şunları kaydetti:

*Bugün HDP’li Ahmet Türk açıkladı. Geçen hafta sayın genel başkanımız Meral Akşener açıkladı, ‘Oraya bir hakim gönderiyorlar’ diye. İnkar ediyorlardı. Ahmet Türk bugün diyor ki, ‘Gene sıkıştılar, İmralı’ya gittiler. Oy istiyorlar, İmralı’dan destek bekliyorlar’ diyor.

*Hal böyleyken teröristle işbirliği yapan biz oluyor; bırakın Allah aşkına. İYİ Parti ve CHP cumhuriyetin kurulucu değerlerine sağdık partilerdir.

*PKK’nın görüşleri belli. Şimdi HÜDA-PAR’ı da aldılar. Onun görüşleri de belli. Fakat HDP’nin içerisinde de var PKK’nın uzantıları. Onlar da başladılar, ‘Bebek katili (Öcalan) çıkacak’ diye. Nereye oy verirsen ver; bebek katili çıkmayacak. Asla çıkmayacak.

*Eski Hizbullahçıyı (Mehmet Emin Alpsoy) Cumhurbaşkanı affetti. 71 yaşında ‘Kocamış’ dedi, afetti, 90 yaşındaki demek ki genç daha, kocamamış. Böyle bir adaletsizlik var. Diyorum ki bu zamanlama çok manidar, anlayan anlar.

*Bunu soruyorlar DSP genel başkanına (Önder Aksakal), ‘Ne diyorsunuz’ diye; “Cumhurbaşkanının yetkisi var, kullandı. Yarın bunu Öcalan için de kullanabilir” diyor. Mesaj veriyor aslında. Ben de diyorum ki akıttığı bütün kanların cezasını çekecek.

*Erdoğan, üç kez Meclis’e ‘Pişmanlık yasası’ gönderdi. ‘Terör örgütü kurucuları da bir sefer yararlansın’ diye bir madde vardı. Evet… Çıkaracaklardı. Meclis’teki milletvekilleri karşı çıktı, o maddeyi geri çektiler. Tam üç kez… Oy almak için o bebek katilini sadece siz çıkarırsınız.