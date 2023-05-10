Ahmet Türk: İktidar gideceğini görüyor, İmralı’ya heyet gönderiyor

HDP’li eski Mardin belediye eş başkanı Ahmet Türk, “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor” dedi.

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Mezopotamya Aansı’nın aktardığına göre dün Mardin’de Yeşil Sol Parti’nin mitinginde konuşan Türk, şunları dedi: “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatlarıyla görüşmesini engellediniz, şimdi bir oy için Sayın Öcalan’ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz.”

Ne olmuştu?j

İktidarın, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Görüşmeye dair iddia, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinin ‘Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı’ başlıklı haberini alıntılamasıyla gündeme gelmişti.

Demirtaş, daha sonra kendi kaynaklarından da bu iddiayı doğruladığını kaydetmişti.

Benzer bir doğrulama da gazeteci Murat Ağırel’den gelmişti. Halk TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programına katılan Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgiye göre Öcalan’la 28 Mart’ta görüşüldüğünü söylemişti.

AKP vekil adayı da doğrulamıştı

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın Öcalan’la sürekli görüştüğünü belirterek şunları kaydetmişti:

“Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir.”

Bozdağ yalanlamıştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, AKP’li Ensarioğlu’nun da söylediği görüşmeyi yalanlamıştı: “Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Yani gidecek, bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan adalet bakanının, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.”