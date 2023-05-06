Bakanlıktan ‘İmralı’ açıklaması: Üç belge paylaşıldı

Adalet Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yargı mensubunun adını değiştirerek İmralı Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’la görüştüğü iddiasına dair açıklama yayımladı.

İmralı Cezaevi. (AA)

Akşener bir yargı mensubunun Öcalan’la görüştüğünü söylemişti: “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Abdullah Öcalan’la görüşülmediğini, İmralı’ya sadece bakanlıktan ‘teknik ekip’ gittiğini belirtmişti.

Bakanlığın bugünkü açıklamasıysa şöyle:

Bakanlık İmralı Adası’ndaki işlemlere dair üç belge de paylaştı:

Öcalan’la görüşme

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam Gazetesi’nin ‘İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı’ başlıklı haberini alıntılayarak Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonlarına dikkat çekmişti: “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum.” Demirtaş, daha sonra bu görüşmeyi doğruladığını da belirtmişti.

Demirtaş’tan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldığı Habertürk programında, bir yargı mensubunun adını değiştirerek Öcalan’la görüştüğünü söylemişti: “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Destek talep etmişler. O da ‘Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım’ demiş. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.”