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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Borsa manipülatörleri, gözünüzün yaşına bakmayacağım

Millet ittifakınıın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine borsa manipülasyonuna dikkat çekerek, hesap soracağını vurguladı.

Fotoğraf: AA

Daha önce sık sık borsa konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, çağrısının karşılık bulmadığını belirterek “Borsada vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğimdemişti.


Konuya dair yeni bir tweet atan Kılıçdaroğlu, bu defa sert konuştu: “Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!”

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