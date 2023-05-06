Kılıçdaroğlu: Borsa’da vatandaşımızı soydular, çalınanı tahsil edeceğiz

Millet ittifakkının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki ‘soygun’a dikkat çekerek, ‘çalınanı tahsil edeceğini’ söyledi.
Daha önce sık sık Borsa konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, çağrısının karşılık bulmadığını belirterek, şunları kaydetti:
“Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa’ya soruşturma emri vereceğim.”