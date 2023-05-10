Saadet Partisi’nden animasyon: Görevimiz ilk tur

Saadet Partisi, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı ‘Bay Kemal: Görevimiz ilk tur’ başlıklı bir animasyon yayınladı.
Partinin Twitter hesabından paylaşılan ünlü aksiyon film serisi ‘Görevimiz Tehlike’ konseptli videoda beş kişi, ‘milletin kasası’nı soyarken alarm çalıyor.
Bu sırada ekrana gelen yurttaşlar ‘gözlükleri çekiyor’ ve oy kullanıyor. Sandıktan çıkan Kılıçdaroğlu, “Ben Kemal geliyorum” diyerek soyguncuları durduruyor.
Daha sonra yurttaşlarla kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu’nun “Halktan çaldıklarını halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım; eyvallah, başlıyoruz!” sözleri duyuluyor.
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan söz konusu videoyu paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu alıntılayarak “Hep beraber beytülmal’i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah” diye yazdı.
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