Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi’nden animasyon: Görevimiz ilk tur

Saadet Partisi, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı ‘Bay Kemal: Görevimiz ilk tur’ başlıklı bir animasyon yayınladı.

Görsel: Twitter

Partinin Twitter hesabından paylaşılan ünlü aksiyon film serisi ‘Görevimiz Tehlike’ konseptli videoda beş kişi, ‘milletin kasası’nı soyarken alarm çalıyor.


Bu sırada ekrana gelen yurttaşlar ‘gözlükleri çekiyor’ ve oy kullanıyor. Sandıktan çıkan Kılıçdaroğlu, “Ben Kemal geliyorum” diyerek soyguncuları durduruyor.

Daha sonra yurttaşlarla kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu’nun “Halktan çaldıklarını halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım; eyvallah, başlıyoruz!” sözleri duyuluyor.

Çok okunan
Apartman görevlisi fidye için kaçırdığı çocuğu öldürdü

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan söz konusu videoyu paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu alıntılayarak “Hep beraber beytülmal’i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah” diye yazdı.

SON HABERLER

ABD enflasyonu beklentilerin altında

ABD nisan enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,9 oldu. Beklenti yüzde 5’ti. Enflasyon, aylık bazdaysa beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 oldu.