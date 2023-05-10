Akşener cinsiyetçi pankarta öfkelendi: O mutfakta arılar çalışıyor 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitinginde açılan cinsiyetçi pankarta tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı pankartta “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz” diye yazılmıştı.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, pankarta karşı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener’le mutfakta çay doldurduğu fotoğrafı paylaşmıştı.
Çanakkale’de düzenlenen mitingde konuşan Akşener’den bu pankarta tepki geldi.
ANKA’nın haberine göre Akşener, ‘hakaretlerin bile kadınlar üzerinden edildiğine’ dikkat çekerek şunları dedi:
“Bakın çok önemli bir şey bu. Bu çok uzun zamandır ince ince bir yoldan bugüne gelindi. Çünkü bir kadına kim kötü davranırsa yanına kar kaldı. Önce Samsun il başkan yardımcısı çıktı dedi ki “Başı açık kadın perdesiz eve benzer, ya kiralıktır ya satılık.” Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Sonra Rize belediye başkanı dedi ki “Ne gerek var çözüm sürecine alalım bir Kürt kadınını ikinci eş olarak bu işi çözelim.” Ona da bir şey olmadı.
Pis şakalar, kötü hakaretler bizim üzerimizden. Ama bilmedikleri bir şey var o mutfakta karılar değil arılar çalışıyor biz çalışıyoruz biz. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız, ahlaksız herifler. O pankartı indirten bir irade olmadı. ‘İndirin ulan şunu aşağıya’ diyen bir Cumhurbaşkanı olmadı. Özellikle kadınlara sesleniyorum, bu süpürgelerle hayırlısıyla süpüreceğiz.”
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