Akşam Postası / 10 Mayıs 2021

1-7 Mayıs vaka haritası: İstanbul zirvede
Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 359.99, Ankara’da 247.68, İzmir’de 161.92.
İşsizlik 0.1 puan azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre martta işsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.1’e geriledi.
Ethereum 4 bin doları geride bıraktı
Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum bugün 4 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı.
Dogecoin’in veliahtı olarak görülen SHIB Binance’de listelendi! İlk fiyatlama nasıl?
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Bakanın İkizdere çıkartması öncesinde ‘kesilip biçilen’ ağaçlar ortadan kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat’ın açtığı taş ocağına karşı 20 gündür halk direnişi yürütülen Rize’nin İkizdere ilçesine gitti. Bakan gelmeden önce iş makineleri tarafından kesilen ağaçlar toplanıp kamyonlara kondu.
Gazeteci Ağırel paylaştı: İBB’nin kiralayıp AKP’ye tahsis ettiği araçların listesi
Gazeteci Murat Ağırel, 2011-2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanıp AKP’ye tahsis edildiği tespit edilen araçların listesini yayınladı.
İmamoğlu hakkında soruşturmaya izin yok
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesine saygısızlık yaptığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.
TÜİK, ‘gerekli bilgileri yayınlamadığı’ için ENAG’a suç duyurusunda bulunmuş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu hakkındaki suç duyurusunun, grubun bültenleriyle birlikte ‘gerekli açıklayıcı bilgileri yayınlamaması’ gerekçesiyle yapıldığını savundu.
Akıllı telefonlar artık kullandığımız bir cihaz değil, yaşadığımız yer
Antropologlar bir yıldan fazla dokuz ülkede akıllı telefon kullanımını araştırdı. Sonuç: Akıllı telefonlar artık evimiz.
Mescid-i Aksa’da yine polis saldırısı: 180 yaralı
Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılay Cemiyeti 180 kişinin yaralandığını, 80’inin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Fransa’da askerlerden yine ‘iç savaş’ uyarısı
Fransa’da bir grup asker Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanısıra bakan, milletvekili ve generallere, ‘ülkede iç savaş çıkacağı’ uyarısında bulundu.
Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte biri oranında (6680 kişi) seyirci alınacak.
Otobüs bagajında bulunan 30 sincap doğaya bırakıldı
Aksaray’da, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan 30 sincap doğaya bırakıldı.