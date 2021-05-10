Ethereum 4 bin doları geride bıraktı

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum bugün 4 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Fotoğraf: Pixibay

2021 yılına 729 dolar seviyesinde başlayan Ether’in fiyatı bugün 4 bin 168 doları gördü.

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Yılbaşından bugüne yüzde 463 kar bırakan Ethereum, rekorunun ardından bir miktar geri çekilerek dengeleme yaptı.

Avrupa Yatırım Bankası’nın Ethereum blok zincirinde iki yıllık tahvil çıkaracağını açıklanmasının ardından büyük çıkışa geçen fiyatta, temmuz ayındaki güncelleme de etkili.



Analistler ilk etapta Ethereum’un fiyatının 5 bin dolara kadar çıkabileceği görüşünde. Ancak bazı uzmanlar fiyatın çok şiştiği ve sert bir düzeltme olabileceğini söylüyor.