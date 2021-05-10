Fransa’da askerlerden yine ‘iç savaş’ uyarısı

Fransa’da bir grup asker Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanısıra bakan, milletvekili ve generallere, ‘ülkede iç savaş çıkacağı’ uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayınlanan bildiride, ‘Fransa’nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan’daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ve askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatasının ülkesini sevmek olduğu’ savunuldu.

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‘Görevde olan her rütbeden askerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendini ifade edemediği ancak sessiz kalmasının da imkansız olduğu’ belirtilirken, “Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları silah arkadaşını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular” dendi.

AA’nın haberine göre ‘askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve ‘terk edilmiş banliyöleri’ gördüğü’ aktarılarak, “Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa alay, aşağılama ve hatta nefret objesinden başka bir şey değil” ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki bildiriye imza atan emekli generallerin ‘haklı olduğu’ kaydedilen bildiride, “Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuya açık alanlarda ve kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa’ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz” dendi ve ‘bunları söylemenin askerlerin işi olmadığı, ancak ‘profesyonel gözlemlerin’ aktarıldığı’ dile getirildi.

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‘Bunun başka ülkelerde de gözlemlendiği, kaosla şiddetin oluşacağı ve bunun askerlerden değil ‘sivil ayaklanmadan’ geleceği’ ileri sürülürken şunlar aktarıldı: “Eğer iç savaş patlak verirse, ordu kendi topraklarında düzeni sağlar çünkü ondan istenecektir. Hiç kimse böylesine korkunç bir durumu isteyemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, yine, Fransa’da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz.”

Bildiride, Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere ‘harekete geçme’ çağrısında bulunuldu.

Fransa Polis Sendikası 6 Mayıs’ta, ülkede, ‘İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı modele göre giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kontrol noktalarının oluşturulması’ için cumhurbaşkanına çağrıda bulunmuştu.

Macron’a ilk çağrı değil

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100’e yakın subay ve binden fazla askerin yine Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan’da yayınladığı bildiride, ‘ülkede büyüyen bir kaos olduğu’ ifade edilerek Macron’a ‘bunu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı’ uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa’da ‘toplumsal bölünmeye yol açtığı’ belirtilen mektupta, askerler ve yöneticilerin bu tehlikeleri ‘yok etmesi’ gerektiği savunulmuştu.

Fransa’da 16 emekli generalin de parlamentodaki siyasi gruplara ‘İslamcılığa ve Fransa’nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin’ geliştirilmesinin talep ettiği ve iç savaş uyarısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.