İşsizlik 0.1 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, martta işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 13.1’e geriledi.

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı martta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

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Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişiye, istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla 44.3’e yükseldi.

Geniş kapsamlı işsizlik tanımlarından biri olarak kabul edilen atıl işgücü ise 2.3 puan azalarak yüzde 25.8’e geriledi.

Uzmanlar, iş aramaktan çeşitli nedenlerle vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş kapsamlı işsizliğin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu, hatta bazı hesaplamalara göre yüzde 30’a yaklaştığı tahmin ediyorlardı. BU eleştiriler sonrası işgücü istatistiklerinde revizyona giden TÜİK, veri setine ‘işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek’ amacıyla ocak verisi itibariyle istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler de ekledi. Bu tanımlar arasında ‘zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü, atıl işgücü’ oranı da yer alıyor.