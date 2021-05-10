Binance’de para çekme işlemleri yeniden başladı

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsalarından Binance’de sorun çözüldü, para çekme işlemleri yeniden başladı.



Türk kullanıcıların da en çok tercih ettiği kripto para borsalarından Binance’de para çekme işlemleri saat 14.17 itibariyle askıya alınmış ve sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığını duyurmuştu.

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Binance’e saat 14.49 itibariyle sorunun aşıldığını açıkladı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Para çekme işlemleri yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkür ederiz” dendi.

Withdrawals are now resumed. Thank you for your patience. https://t.co/DYHhEc32uu — Binance (@binance) May 10, 2021

Binance bugün ayrıca TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listelemişti.