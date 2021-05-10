Otobüs bagajında bulunan 30 sincap doğaya bırakıldı

Aksaray’da, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan 30 sincap doğaya bırakıldı.
AA’nın haberlerine göre jandarma ekipleri dün gece 11’de Adana’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü, Organize Sanayi Kavşağı’ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Kimlik kontrollü yaparken otobüsün bagaj kısmından gelen sesler üzerine arama yapan ekipler, kafes ve kutuların içine gizlenmiş, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 30 sincap buldu.
Sincapları Türkiye’ye getiren Berat D.’ye ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 29 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 30 sincap, Hasan Dağı’na bırakıldı.