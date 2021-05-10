Otobüs bagajında bulunan 30 sincap doğaya bırakıldı

TFF 1. Lig’de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor ve Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor Süper Lig’e yükseldi. Adana Demirspor şampiyon oldu.